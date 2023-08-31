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    После неудачного обрезания в павлодарской клинике 5-летний ребенок оказался в больнице

    31 Августа 2023, 20:10

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – После неудачного обрезания в павлодарской клинике 5-летний ребенок оказался в больнице. Мальчика доставили в столичный Центр материнства и детства, хирурга отстранили от операций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Родители ребенка решили придать случившееся огласке. По словам матери, 23 августа мальчика привели в областную больницу. Рядовая процедура пошла не по плану: ребенку ампутировали 1/3 головки полового члена, поврежден мочевой канал. В сообщении, которое родители решили опубликовать в соцсетях, они уверяют, что заведующий отделением признал, что произошедшее – результат врачебной ошибки.

    Со своей стороны, в управлении здравоохранения пока не могут озвучить подробности случившегося. По данному факту создана комиссия и будет проведена служебная проверка. Однако известно, что обрезание 5-летнему мальчику проводил опытный врач, с большим стажем.

    «Направлено письмо в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Павлодарской области для открытия внеплановой проверки по данному случаю. Специалист, проводивший данную операцию, имеет 13 лет трудового стажа, а также первую квалификационную категорию по специальности «Детская хирургия». На данный момент врач отстранен от оперативной хирургии», - прокомментировали в управлении здравоохранения.

    На сегодняшний день ребенок проходит лечение в отделении урологии Центра материнства и детства в Астане. Его состояние медики оценивают как стабильное.

    Автор:

    Артем Волков

    Павлодарская область Происшествия
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