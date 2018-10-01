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После инцидента с Торегали Тореали наказаны 4 человека
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После инцидента с проходом Т. Алиxанова (сценическое имя - Торегали Тореали) на борт без билета Комитетом гражданской авиации МИР РК проведена внеплановая инспекционная проверка, передает МИА «Казинформ».
Согласно информации Комитета гражданской авиации, Т. Алиxанов прошел в контролируемую зону аэропорта и на борт воздушного судна авиакомпании АО «Эйр Астана» 14 сентября 2018 года на рейсе Алматы - Гонконг.
По результатам проверки, за нарушения требований по авиационной безопасности в аэропорту Алматы к административной ответственности привлечены четыре человека, им предстоит погасить штрафы в размере 20 МРП (48 100 тенге) каждому. Это три инспектора подразделения досмотра Службы авиационной безопасности АО «Международный аэропорт Алматы» и агент по обслуживанию пассажиров авиакомпании АО «Эйр Астана».
Государственными авиационными инспекторами Комитета гражданской авиации с руководством и персоналом Службы авиационной безопасности проведены инструктажи по пропускному и внутриобъектовому режиму в аэропорту.
В Комитете заверили, что придерживаются в своей работе нулевой терпимости к нарушениям и считают подобные ситуации впредь недопустимыми.
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