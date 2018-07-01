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После инцидента на Арбате в Алматы хотят изменить правила по зеленым насаждениям

24 Июля 2018 16:58 282
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После инцидента на Арбате в Алматы хотят изменить правила по зеленым насаждениям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев прокомментировал случай с вырубленным на Арбате деревом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Есть отдельная проблема по зеленым насаждениям. Вступили в силу типовые правила по зеленым насаждениям в прошлом году, где разрешение выдается только на вырубку. Мы подготовили правила, поскольку у Алматы определённый статус, но природоохранная прокуратура нас не поддержала, ссылаясь на типовые правила, которые едины. Надеюсь с вашей помощью, с помощью депутатов сможем внести изменения в правила», - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы Асет Масабаев, выступая на Общественном совете.

В качестве примера он привел случай на алматинском Арбате, где хозяева магазина вырубили дерево перед фасадом.

«Все были свидетелями того, как на Арбате были так называемые санобрезки, хотя на самом деле были вырублены деревья. Когда поехали туда, они аргументировали тем, что по новым типовым правилам могут не спрашивать разрешение на санобрезку и проводить любые работы», - рассказал он.

От членов Общественного совета поступило предложение обязать вырубщиков сажать 50 деревьев взамен одного вырубленного.

 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Экология,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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