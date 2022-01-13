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После алматинской трагедии никто не имеет права на ошибку – Арман Кашкинбеков

13 Января 2022 17:27
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После алматинской трагедии никто не имеет права на ошибку – Арман Кашкинбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуацию в Казахстане после январских событий обсудили члены Национального совета общественного доверия (НСОД), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На мой взгляд, важно проанализировать причины всех протестов, и мирных, и в сфере безопасности, а не последствия, чтобы в будущем не повторять ошибок. Основное – это запуск программы по росту доходов населения. Именно из-за резкого снижения уровня доходов населения и рост цен на все продовольственные товары, нефтепродукты, стройматериалы накопился негатив, который выразился в этих протестах», - сказал во время заседания член НСОД, член советов директоров Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков.

Он отметил, что мирные протесты были со справедливыми требованиями. Об этом говорил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, после чего были приняты оперативные меры реагирования. Но, к сожалению, мирным протестом воспользовались и другие люди – террористы и погромщики.

Арман Кашкинбеков подчеркнул, что Президент страны дал четкие указания Правительству РК.

«Вопрос, как всегда, в реализации. Спрос с Правительства будет самый строгий, со стороны нас, как членов НСОД, так и со стороны граждан. После той трагедии, которая произошла, никто не имеет права на ошибку», - добавил он.

Кашкинбеков считает, что Казахстан, как нефтегазовая страна, должна вести более социально-ориентированную политику на нефтепродукты и обеспечить, прежде всего, небольшое 19-миллионное население собственной страны, а потом уже выводить продукцию на экспорт.

Что касается нового состава Правительства, то, по его мнению, оно состоит из профессионалов.

«Были, конечно, возмущения, что там нет новых людей, но нужно понимать, что процесс реформ не однодневный. Будем верить, что там появятся новые люди, с новым видением, в том числе из частного сектора, без опыта работы на госслужбе, и будет симбиоз, который будет строить, в том числе, и «зеленый» Казахстан», - заключил Арман Кашкинбеков.

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#Энергетика   #Алматы   #Экономика   #Нацсовет   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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