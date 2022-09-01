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    Послание задает настрой по реформированию экономики и политики - сенатор

    1 Сентября 2022, 19:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реалии сегодняшнего дня задают особый настрой Посланию Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по реформированию политической и экономической составляющих нашего государства. Важно понимать, что в столь непростой геополитической ситуации Казахстан должен быть верен принципам демократизации и гуманизации, считает депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина, передает МИА «Казинформ».

    Современное общество требует необходимых для свободного развития каждой личности прав, что легло в основу программного документа Президента страны, считает сенатор.

    Открыто говоря о сложных проблемах в экономике, в Послании четко обозначены конкретные пути их решения через стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции, справедливое распределение национального дохода.

    Закрепление на законодательном уровне понятие «конгломерат» позволит развивающемуся бизнесу снизить риски потерь и сократить свои расходы за счет использования меньшего количества ресурсов. В свою очередь, принятие поправок в Налоговый кодекс не позволит недобросовестным налогоплательщикам активно применять дробление бизнеса для получения налоговой выгоды. С принятием нового Бюджетного кодекса будет прекращена практика неэффективного расходования ресурсов Национального фонда, за счет упрощения бюджетных процессов исключена норма неэффективного возврата денег в бюджет.

    Сенатор сообщила, что депутатами Сената Парламента РК будут проработаны данные инициативы Главы государства, что позволит унифицировать законодательство и определить единый подход в вопросах налогообложения и расходования бюджетных средств.

    «Очень важно отметить, что социальный блок поручений Президента неотъемлемо связан с развитием сельских территорий», - отметила сенатор. – Строительство и оснащение медицинских учреждений в 650 населенных пунктах, в которых вообще отсутствовали данные медпункты, модернизация 32 районных больниц с открытием в них инсультных центров, отделений хирургии, реанимации и реабилитации, строительство новых школ, создание 800 тыс. ученических мест, отвечающих современным требованиям, повышение качества образовательной инфраструктуры на селе является главным приоритетом деятельности руководства страны, важнейшим компонентом концепции «Слышащего государства».

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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