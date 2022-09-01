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    Послание является логическим продолжением начатых ранее реформ – Спикер Мажилиса

    1 Сентября 2022, 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодняшнее послание Главы государства народу Казахстана было особенным. С таким заявлением выступил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы все слушали очередное Послание Президента. Я бы сказал, что это Послание было особенным. Оно является логическим продолжением начатых ранее реформ. Были подняты очень важные, масштабные вопросы, касающиеся будущего развития, судьбы нашей страны. Самое главное, что Глава государства в Послании впервые опубликовал график будущих избирательных кампаний и дал старт обновлению всей политической системы страны. Это наглядно демонстрирует открытость власти и укрепление доверия между государством и обществом. Вместе с тем, Президент остановился на наиболее актуальных вопросах и предложил пути их решения», - сказал Ерлан Кошанов на пленарном заседании Мажилиса.

    По его мнению, все вопросы, озвученные Президентом в Послании, отвечают запросам общества.

    «Сейчас самый главный вопрос, который волнует казахстанцев – это развитие экономики, повышение благосостояния народа. Страну беспокоит рост цен и тарифов. В Послании Президент дал конкретные ответы на все эти вопросы. Он предложил кардинально изменить отношения «гражданин-бизнес-государство». Главная цель – создание равных возможностей для открытия бизнеса и занятия предпринимательством, поддержка экономической свободы, отказ от чрезмерного вмешательства государства в экономику. Вместе с тем, особый приоритет отдается модернизации налоговой и бюджетной системы, повышению эффективности распределения бюджетных средств, совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства и государственных закупок, решению проблемы дефицита кредитных ресурсов для отечественного бизнеса. Несмотря на сложную ситуацию в современном мире, государство полностью выполняет и повышает свои социальные обязательства перед населением», - отметил Спикер Мажилиса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис
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