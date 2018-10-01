Послание станет драйвером для реализации существующих госпрограмм - Бахыт Султанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городском акимате состоялась встреча акима Астаны Бахыта Султанова с активом по обсуждению Послания Президента РК народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По словам акима, нынешнее Послание, являясь исключительным по своему значению и содержанию документом, стало логическим продолжением разработанных и выверенных временем программных документов - Стратегии «Казахстан-2050», новой экономической политики нашей страны «Нұрлы жол» и Плана нации «100 конкретных шагов».

«Президент страны Нурсултан Назарбаев обозначил беспрецедентные по своему масштабу меры по улучшению социального положения граждан, качества жизни и развитию общества. Каждый пункт является фундаментальным для развития динамичного Казахстана, их реализация позволит нам уверенно войти в число 30 наиболее развитых стран мира. Задачи, озвученные Главой государства, очень тесно связаны с теми целями, которые он ставил на предыдущей встрече с активом столицы 11 сентября. В частности, это внедрение новой модели развития города и создание комфортной среды для продвижения инноваций и роста креативных людей», - сказал Б. Султанов.





Участниками встречи были обсуждены все сферы деятельности, затронутые в новом документе Президента. В частности, были обговорены вопросы жилья по реализации масштабной программы «7-20-25», в рамках которой, по словам Б. Султанова, в ближайшие 5 лет более 100 тыс граждан смогут приобрести жилье.

Актив города также затронул вопросы бизнес-климата в столице. О реализуемых проектах доложил директор столичного филиала Фонда развития предпринимательства «Даму» Абдолла Нурсултан. О качестве предоставляемых услуг в сфере здравоохранения и образования рассказали заведующие столичных школ и детских садов.

Аким Астаны отметил особую важность реализации каждой сферы. Б. Султанов поручил обеспечить шаговую доступность как объектов здравоохранения, так и объектов образования для граждан, а также уделить особое внимание благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий.