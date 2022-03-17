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    Послание Президента ждали все казахстанцы - Жигули Дайрабаев

    17 Марта 2022, 14:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О значении Послания Главы государства для народа высказался член политсовета партии «Adal» Жигули Дайрабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очередное Послание Президента ждали все казахстанцы. В сферах политики, экономики был озвучен ряд реформ, которые заинтересовали граждан. Я также тщательно слушал данное Послание. Некоторые инициативы стали неожиданностью; одна из них – это переименование города Капшагай, получившего имя Динмухамеда Кунаева», - сказал Жигули Дайрабаев на IX съезде партии.

    По его словам, инициатива многим пришлась по душе.

    «Другие неожиданные инициативы – это появление новых областей. Вновь будут созданы Жетысуская, Улытауская и Абайская области. Думаю, что вновь созданные областные центры будут возрождаться и дадут большие возможности для будущей молодежи. Это, надо подчеркнуть, радует», - отметил спикер.

    Также член партии упомянул об инициативе по поддержке фермеров.

    «Конечно, важно обеспечить продовольствием 19 млн населения. Это правда, что его источник находится в сельском хозяйстве. Главное для государства-политическая стабильность. Мы хотим, чтобы во всем мире был мир», - заключил Жигули Дайрабаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Политические партии Послание Президента РК-2022
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