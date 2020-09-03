Послание Президента внушает надежду и уверенность - ректор КазНМУ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президентом правильно поднимается вопрос создания диверсифицированной, технологичной экономики. И именно медицина может стать одним из наилучших путей создания инноваций и привлечения новых инвестиций в нашу республику. Так прокомментировал новое Послание Президента РК, ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова Талгат Нургожин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан постепенно становится одним из наиболее привлекательных направлений для медицинского туризма, привлекая зарубежных клиентов высоким качеством медицинских услуг при наиболее низких ценах в регионе. Система здравоохранения становится все более гибкой, все меньше полагается на бюджетные средства, проходя через реформы. Как отметил наш Президент: «В быстро меняющемся мире низкая скорость принятия решений становится угрозой национальной безопасности». Необходимо ускорить принятие решений в сфере здравоохранения, дать еще больше самостоятельности медицинским университетам»,- сказал ректор.

По его словам, поручения Президента ужесточить меры по поводу закрытия некачественных учебных заведений в сфере высшего образования - необходимы.

«Радует, что ужесточается контроль, ведь только качественные специалисты, прошедшие все необходимые проверки должны получать дипломы. Дилетантов не должно быть нигде, а особенно - в сфере медицины. Только лучшие студенты должны допускаться к экзамену на право стать врачом»,- отметил ректор КазНМУ.

Также ректор отметил поручение Главы государства Правительству составить долгосрочный прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений.

«Сообщество медицинских вузов Казахстана достойно справится с задачей обеспечения страны только самыми лучшими специалистами. В целом, Послание Президента внушает надежду и уверенность в светлом будущем нашего государства, казахстанской медицины. Заявленные цели - полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, на 50% обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет- выглядят реализуемыми и доступными для нашего здравоохранения. Мы уверены, что сможем в наилучшем виде выполнить все поставленные поручения и достигнуть всех поставленных в Послании задач. От лица медработников хочется выразить благодарность за озвученное в Послании решение выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам. Вся медицинская общественность также поддержит предложение по повышению зарплат врачей к 2023 году в два раза от среднего показателя по экономике. Труд медика должен цениться очень высоко, ведь в руках врачей здоровье всей нашей страны, наше будущее»,- заключил спикер.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.