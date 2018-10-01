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Послание Президента: В маслихате Астаны ждут больших преобразований

6 Октября 2018 16:56 59
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Послание Президента: В маслихате Астаны ждут больших преобразований

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Астаны Мирас Шекенов прокомментировал Послание Президента РК народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сам формат Послания видоизменился и стал более понятным для населения. Хочу отдельно отметить социальную направленность данного Послания, которая является одним из важнейших его посылов», - считает спикер.

М. Шекенов выделил несколько наиболее важных, по его мнению, моментов Послания. Первый - это повышение размера минимальной заработной платы.

«Я бы выделил несколько моментов - увеличение минимальной заработной платы с 28 до 42 тысяч тенге. Фактически, это дает увеличение зарплатам бюджетников где-то на 35% и затронет примерно 1,5 млн человек. Это показывает, что государство идет на увеличение бюджетных затрат, чтобы оказать помощь наиболее низкооплачиваемым категориям бюджетников и усилить социальную защищенность», - отметил депутат.

Также, по его словам, очень важно то, что для малого и среднего бизнеса будет проведена налоговая амнистия, конечно, при оплате основного долга.

«Я бы выделил еще тот момент, что Дорожную карту бизнеса продлят до 2025 года с выделением 30 млрд ежегодно. Это тоже очень актуально, потому что работа по Дорожной карте бизнеса-2020 уже показала свою эффективность. Один из важнейших индикаторов развития на ближайшие годы - выделение 10% от ВВП на науку, образование и здравоохранение. Это очень высокий показатель, и если мы будем к нему стремиться, будет просто замечательно», - добавил М. Шекенов.

«Нужно также отметить создание Фонда прямых инвестиций и выделение на это порядка 300 млрд тенге. Это тоже серьезный вызов современности, потому что мы - сырьевая страна, неоднократно говорилось о том, что нужно развивать свое производство», - заключил он.

Фото: www.facebook.com/mirageAST

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Астана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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