Послание Президента страны поддержала молодежь Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Молодежь Акмолинской области поддержала Послание Президента страны, обсудив документ на встрече со струдентами-первокурсниками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В своем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: Повышение доходов и качества жизни» Глава государства предложил объявить следующий год годом молодежи. В рамках обсуждения важного программного документа для нашей страны Молодежный ресурсный центр (МРЦ) Акмолинской области провел встречу со студентами-первокурсниками всех вузов города Кокшетау.

Руководитель центра Ерлан Мусипов в живом диалоге с собравшейся аудиторией разъяснил основные направления Послания Президента Республики Казахстан, рассказал о перспективах, ожидающих молодежь в 2019 году, а также поделился своим опытом достижения успеха.

«Встреча с молодежными общественными объединениями состоялась в новом формате. В мероприятии приняли участие представители МК «Жас Отан», «МРЦ города Кокшетау», «Альянс Студентов Кокшетау», волонтерский центр «Феникс», ОФ «Kazakhstan Innovations», МОО «Жаңа Толқын», ОВС «Drim», ОО «Акмолинский педагогический отряд «Думан», дебатные клубы города Кокшетау, Акмолинская областная открытая лига КВН «Jaidarman», танцевально-спортивный клуб «Реверанс», танцевальная студия «The Legacy Show», спортивная команда «Fox Workout Akmola», фаер-шоу «Сефирот». Все они представляли себя с помощью слайдов, видео и концертных программ», - рассказали в ведомстве.

В конце мероприятия участники и гости мероприятия коллективно исполнили гимн молодежи Акмолинской области.



