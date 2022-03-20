Послание Президента, «сладкий» ажиотаж, прокуроры о трагическом январе - обзор недели в Казахстане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Каким он будет Новый Казахстан? Через что прошла наша страна в страшные дни января? Где сахар и подорожают ли цены на продукты? Об этом и многом другом в обзорном материале за минувшую неделю расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Неделя в Казахстане началась с празднования Көрісу күні. Көрісу күні – это древний казахский обычай, когда кочевой народ с приходом весны приветствовали своих родных и близких из соседних аулов и поздравляли всех с тем, что благополучно пережили суровую зиму.

К сожалению, казахстанцы эту зиму пережили печально. И январские события страна не забудет никогда.

В понедельник Генеральный прокурор РК на пленарном заседании Мажилиса озвучил некоторые подробности тех кровавых дней. По словам Берика Асылова, конечным этапом тех действий был силовой захват власти.

«Мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма», - отметил генеральный прокурор.

В результате всех этих действий во время январских событий более 3,5 тысячи силовиков получили травмы, было повреждено более 1,5 тысячи государственных и коммерческих зданий.

Как сообщил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, общая сумма ущерба составила около 30 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 млрд тенге. В ходе беспорядков также пострадало имущество 1 630 субъектов МСБ с заявленной суммой ущерба около 38,6 млрд тенге .

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что по фактам массовых беспорядков полицией расследуются 2919 уголовных дел, более 12 тысяч граждан были опрошены по январским событиям.

На данный момент по актам терроризма расследуется 46 уголовных дел.

Также генеральный прокурор сообщил, сколько начальников департаментов полиции и КНБ оставили свои здания в ходе январских событий.

«По правовой оценке действий отдельных руководителей силовых структур. Установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием», - сказал Берик Асылов.

К сожалению, злоумышленникам удалось разграбить и оружейные магазины. Таким образом было похищено около 3000 единиц оружия.

От рук вооруженных преступников погибло 230 человек.

«Что касается жертв тех событий. Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алматы – 139 человек. На сегодня установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка, ликвидированы 86 нападавших», - сказал Берик Асылов.

Также 20 граждан погибло , попав случайно под обстрел в ходе январских событий, сообщил генеральный прокурор.

Но пока что имена погибших не были опубликованы. По словам генерального прокурора, этот список не совсем полный и есть недочеты. Поэтому в генпрокуратуре хотят сперва изучить его, и только потом разглашать имена погибших.

Пока на пленарном заседании Мажилиса обсуждали подробности январских событий, в народе начался «сладкий ажиотаж». Казахстанцы начали массово скупать с витрин сахар. За выходные в супермаркетах разобрали весь запас. Судя по всему, среди населения пошёл слух о том, что через три месяца весь запас сахара в стране закончится. Однако, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев заверил , что данная информация не соответствует действительности.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что в Казахстане имеется достаточный запас сахара.

Так же в МСХ рассказали о запасах муки и подсолнечного масла.

Однако, запас запасом, но цены на продукты всё же повысились. Максимальный рост цен на социально значимые продовольственные товары зафиксирован в Мангистауской, Костанайской и Кызылординской областях. Как объяснил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев, со стороны акиматов немного была упущена работа по контролю.

Радует то, что в Министерстве сельского хозяйства РК не прогнозируют роста цен на мясо курицы и яйца в связи с запретом России на экспорт в страны ЕАЭС зерновых культур. Как сообщили в МСХ был разработан план обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы в соответствии с поручением Главы государства.

К слову, помимо этих поручений Главы государства, народ Казахстана услышал новое Послание Президента .

В обращении Главы государства народу Казахстана было много нового и интересного. Наиболее ярким оказалось предложение Президента о создании трёх новых областей: Абайской, Улытауской и Жетысуской.

Так же из нововведений можно отметить то, что Президент будет назначать акимов областей и городов с учетом рассмотрения кандидатур в маслихатах. Что касается самого Президента, теперь ближайшим родственникам Главы государства запретят занимать политические должности и руководить квазигосударственными структурами.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Согласно данному документу, будут изменения, которые повлияют на развитие государства.

С полным же текстом Послания можете ознакомиться здесь .

Ну, и хотелось бы отметить ещё одну приятную новость. Как отмечают врачи и эпидемиологи страны, во всех регионах Казахстана наблюдается снижение темпа распространения коронавируса. На данный момент все области страны находятс я в «зелёной зоне»

На этой приятной новости завершилась минувшая неделя. А впереди праздник Наурыз. Глава государства поздравил всех казахстанцев этим прекрасным весенним праздником и присудил ряду сограждан государственные наград.