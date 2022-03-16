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    Послание Президента РК направлено на построение нового Казахстана – Посол Узбекистана в РК

    16 Марта 2022, 15:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК направлено на дальнейшее развитие Казахстана. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в РК Саидикрам Ниязходжаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я бы особо хотел отметить, что данное Послание является историческим. Оно направлено на дальнейшее развитие Казахстана и включает в себя все направления реформ – как политические, так и по избирательной системе, судебно-правовой системе, развитию регионов страны. В то же время оно учитывает тот опыт, который был набран за 30-летнюю историю независимости Республики Казахстан и направлено на построение нового Казахстана – более развитого Казахстана и для этого вся база имеется», - сказал Саидикрам Ниязходжаев.

    Дипломат отметил, что для реализации реформ, обозначенных в Послании, потребуется время.

    «И откровенно говоря, оно требует еще не одного года, оно рассчитано на несколько лет и показывает последовательность начатых реформ как в политической, так и в экономической жизни Казахстана. В первом Послании и во втором Послании Президент РК говорил об распределении обязанностей, то есть это является последовательным то, что будут внесены кое-какие изменения. Будут даны дополнительные полномочия депутатам, мажилисменам. Будут изменения в Парламенте. И все эти реформы требуют порядка 30 дополнений и изменений в Конституцию РК, я уже не говорю об изменениях в другие законодательные акты. Отрадно то, что особое внимание уделено работе с общественностью. То есть это продолжение начатых реформ по принципу «Слышащего государства», - добавил Саидикрам Ниязходжаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Узбекистан Политика Новый Казахстан Послание Президента РК-2022
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