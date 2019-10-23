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    Послание Президента РК и ключевые вопросы внутренней политики Казахстана обсудили в Ереване

    23 Октября 2019, 15:49

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», текущие вопросы казахстанской внутриполитической повестки, а также вопросы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией обсудили в Ереване. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Ереване состоялась ежегодная встреча посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева с руководителями ведущих армянских СМИ. Ключевым вопросом для обсуждения в рамках мероприятия стало сентябрьское Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В данном контексте участники встречи были ознакомлены с основными положениями документа, в ходе обсуждения которого состоялся живой и активный диалог.

    В частности, в ходе обсуждения представители армянских СМИ отметили, что Послание Президента РК содержит своевременный и системный подход к решению актуальных проблем, стоящих перед Казахстаном. Особенностью этого документа, по их мнению, является готовность власти посредством конструктивного диалога мобилизовать население на действия во благо общего дела – планомерного и эффективного развития государства.

    В рамках встречи глава казахстанской дипломатической миссии также вкратце ознакомил присутствующих с основными внутриполитическими событиями в Казахстане, с мероприятиями, произошедшими на внешнеполитической арене, а также с состоянием двусторонних отношений, включая сотрудничество в таких региональных организациях как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ в текущем периоде.

    В этом контексте интерес присутствующих вызвал вопрос транзита власти в Казахстане. Касаясь данного вопроса, посол Т.Уразаев рассказал присутствующим о прошедших в июне с.г. президентских выборах в Казахстане и последовавшим за этим развитием внутриполитической ситуации в стране.

    Вместе с тем, в рамках мероприятия руководители ведущих СМИ Армении рассказали об особенностях информационной политики страны и приоритетных направлениях своей деятельности. Было предложено расширить сотрудничество с казахстанскими СМИ в части анонсирования значимых для общественно-политических и экспертных кругов Казахстана и Армении мероприятий, установления каналов взаимного и достоверного информирования, а также продолжить практику организации пресс-туров в Казахстан по различным тематикам.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения Послание Президента РК. Сентябрь 2019
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