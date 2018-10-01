Послание Президента: предприятия ВКО поддерживают решение о повышении зарплаты

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Премьер-Министр РК Б. Сагинтаев посетил ряд промышленных объектов. В ходе обсуждения ключевых направлений Послания «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» руководители предприятий выступили с поддержкой Послания и заявили о планах по повышению минимальных зарплат сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В Семее в ходе встречи Бакытжана Сагинтаева с активом и представителями общественности города строительная компания ТОО «Фирма «Азия» заявила о решении в поддержку Послания Президента поднять сотрудникам размер минимальной заработной платы до 50%.

«Мы готовы реализовывать задачи, поставленные Президентом в Послании. Со следующего года мы поднимем на 50% зарплату на нашем предприятии», - сказал учредитель строительной компании А. Дускужанов.

В ходе осмотра обогатительной фабрики в Жарминском районе, Премьер-Министр РК провел встречу с руководством ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие». Были обсуждены ключевые направления Послания Президента. Так, генеральный директор Ю. Овчинников сообщил, что компания рассматривает вопрос повышения заработной платы работникам предприятия.

Следует отметить, что на сегодняшний день в предприятии работают 1097 сотрудников. При этом 97,2% - это граждане Казахстана. Кроме того, на предприятии задействованы около 700 сотрудников подрядных организаций. Вместе с тем, в целях подготовки квалифицированных кадров планируется создание Центра компетенции.

На объекте Бакытжан Сагинтаев ознакомился с текущими результатами работы обогатительной фабрики. Бакырчикское горнодобывающее предприятие разрабатывает крупнейшее месторождение в стране - Бакырчик в Жарминском районе, запасы которого оцениваются в 280 т золота при среднем содержании 7,7 г/т. В настоящее время реализуется проект «Строительство горно-обогатительного комплекса, производительностью 2 млн т руды в год», который вошел в программу индустриально-инновационного развития области. Общий объем инвестиций в предприятие составил более 133 млрд тг. Объект был введен в эксплуатацию только в июне 2018 г. Выход же на полную проектную производительность планируется в 2019 году.

Здесь же Премьер-Министру презентовали новый проект «Кызыл» и представили перспективы реализации его продукции. Генеральный директор предприятия Ю. Овчинников проинформировал, что уровень запаса золота на «Кызыле» составляет 280 т, отмечается высокое содержание золота. За девять месяцев 2018 г. переработано 311,5 тыс. т руды, произведено готовой продукции - 12 569 т золотосодержащего конденсата. В перспективе проект предусматривает разведку, добычу, переработку, обработку, транспортировку и продажу золота и других полезных ископаемых. Это станет дополнительным импульсом для повышения экспортного потенциала страны.

Большое внимание уделяется внедрению современных технологий в рамках «Индустрии 4.0». На фабрике реализованы уникальные технические решения производства Финляндия, ЮАР, Германия и др. Автоматизированные системы, применяемые на фабрике, позволяют сократить влияние человеческого фактора на производство, обезопасить работу и снизить риски травматизма.

В целом по основным целевым индикаторам ГПИИР в обрабатывающей промышленности по региону за январь-февраль 2018 г. объем экспорта составил $252,1 млн. Производительность труда насчитывает $6,8 тыс./чел. В 2018 г. планируется запуск еще девять проектов на общую сумму 167,1 млрд тг с созданием порядка 1,4 тыс. постоянных рабочих мест. На август текущего года в основной капитал инвестировано 25,3 млрд тг.