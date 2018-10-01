Послание Президента повысит благосостояние казахстанцев - Зауреш Умирбаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 5 октября направлено, прежде всего, на рост благосостояния казахстанцев. Такое мнение высказала председатель территориального объединения профсоюзов Алматы Зауреш Умирбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Зауреш Умирбаевой, нынешнее Послание отличается от предыдущих тем, что жизненно важные вопросы социально-экономического благосостояния казахстанцев, культурно-духовного развития нашей страны, задавались непосредственно госчиновникам и акимам. Все жители страны в прямом эфире воочию видели деловую обстановку, где конструктивно обсуждались положения данного Послания с его непосредственными исполнителями.

«Нынешнее Послание имеет адресный социальный характер. Вопросы жилья, зарплаты, молодежной политики, семьи, местных дорог, жилищно-коммунального хозяйства, развития инфраструктуры, социальной сферы, образования, модернизации правоохранительной системы, здравоохранения - те отрасли, которые волнуют и затрагивают каждого казахстанца. Главным адресатом послания является простой человек, его благосостояние, здоровье, безопасность. При выполнении поручений улучшится жизнь каждого в стране.

Минимальная зарплата увеличится в 1,5 раза от 28 тысяч до 48 тысяч тенге и охватит 1,3 млн человек. Она не привязана к прожиточному минимуму. Это напрямую влияет на качество жизни соотечественников.

Развитие малого и среднего бизнеса, налоговая амнистия, продление Дорожной карты, борьба с теневой экономикой, развитие инфраструктуры, мегаполисов, модернизация правоохранительной, судебной систем - все эти отрасли влияют на жизнь людей», - сказала Зауреш Умирбаева.

По ее словам, профсоюзы - это активная диалоговая площадка для разъяснения всех положений послания Президента.

«Стратегические направления, озвученные в Послании - главный приоритет в нашей профсоюзной деятельности», - отметила Умирбаева.