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    14:07, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Послание Президента открывает новую политическую веху в истории страны – Госсоветник РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственный советник РК Ерлан Карин заявил, что очередное Послание Президента открывает принципиально новую политическую веху в истории страны, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства задает системе власти качественно иные стандарты. Это предельная прозрачность в принятии важнейших политических решений, постоянное обновление, открытая конкуренция. Решение Президента обнародовать весь электоральный график – беспрецедентный шаг для казахстанской политической практики.

    Запуск всего избирательного цикла обусловлен необходимостью кардинальной перезагрузки нашей политической системы и полностью соответствует логике конституционной реформы, поддержанной большинством граждан на июньском референдуме.

    Последовательное проведение сначала выборов Президента, а затем выборов депутатов Мажилиса и маслихатов позволит сфокусироваться на решении насущных и стратегических задач по социально-экономическому развитию страны. Другими словами, не собьется набранный ритм модернизации страны.

    Весомым фактором в пользу проведения досрочных выборов является нарастающая геостратегическая напряженность и турбулентность мировой экономики. Непредсказуемость динамики развития мировых процессов множит риски и вызовы не только для отдельных государств, но и для целых регионов», - написал Госсоветник на своем Telegram-канале.

    Ерлан Карин подчеркнул, что еще одной центральной инициативой Послания является предложение Главы государства установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания. Это предложение – детально взвешенное решение, которое, в случае его одобрения Парламентом, предопределит будущее политической системы Казахстана.

    «Избрание одного лица Президентом лишь на один 7 летний срок это политическая инновация, сейчас не имеющая прецедентов в близком и далеком окружении Казахстана. Норма однократного президентства, прежде всего, нацелена на долгосрочную стабилизацию политической системы, устранение рисков монополизации власти и укрепление базовых принципов демократии.

    Инициатива об однократном президентском сроке является логичным продолжением уже реализованных шагов по окончательному отходу от суперпрезидентской модели. Это – беспартийность Главы государства, запрет его родственникам занимать должности в госструктурах и госкомпаниях, перераспределение части президентских полномочий в пользу других институтов власти. Введение однократности президентского срока, таким образом, замыкает процесс институционализации президентской республики с оптимальным балансом властных полномочий.

    Инициатива о проведении в первой половине следующего года внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней также исходит из логики программы политической модернизации. Выборы по одномандатным округам в рамках внедряемой смешанной избирательной системы станут важным фактором повышения политической культуры в стране и мощным инструментом артикуляции интересов граждан на местах.

    Избирательное законодательство скоро заработает по новым правилам. Упрощается процедура регистрации политических партий, что уже сегодня способствует возникновению новых партий, новых лиц в политике, к повышению политической конкуренции. Этот тренд необратим, с углублением политической модернизации он будет только нарастать.

    Обновление представительных органов власти, новые принципы формирования Мажилиса и маслихатов тесно увязаны с комплексной трансформацией исполнительной вертикали – Правительства и акиматов. В состав Правительства в будущем войдут не только представители от набравшей большинство голосов партии, но и представители других парламентских партий.

    В целом, все представленные в Послании политические инициативы комплексно наполняют реальным содержанием ключевую формулу нашего государственного строительства «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Новая реформа дает старт избирательному циклу, что позволит осуществить перезапуск всей политической системы», - резюмировал Ерлан Карин.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК. С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.




    Фото: akorda.kz


    Теги:
    Ерлан Карин Политика Послание Президента РК-2022 Госсоветник РК Главная Мнения Послание Президента РК
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