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Послание Президента ориентировано на повышение благосостояния казахстанцев - эксперт
9 Октября 2018 10:05 157
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БАКУ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК ориентировано на повышение благосостояния казахстанцев, считает политолог, депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«С большим интересом ознакомился с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Больше всего привлекло ориентированность Послания на жизненные проблемы казахстанцев, а также повышение их социальной защищенности»,- отметил он.
Р.Мусабеков также заметил, что некоторые пункты в Послании можно проецировать на другие страны. Кроме того, заслуживают одобрения и внимания ориентация деятельности Правительства на развитие человека, серьезные меры по повышению благосостояния казахстанцев.
Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Азербайджан,
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