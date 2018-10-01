Послание Президента ориентировано на повышение благосостояния казахстанцев - эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Послание Президента РК ориентировано на повышение благосостояния казахстанцев, считает политолог, депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«С большим интересом ознакомился с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. Больше всего привлекло ориентированность Послания на жизненные проблемы казахстанцев, а также повышение их социальной защищенности»,- отметил он.

Р.Мусабеков также заметил, что некоторые пункты в Послании можно проецировать на другие страны. Кроме того, заслуживают одобрения и внимания ориентация деятельности Правительства на развитие человека, серьезные меры по повышению благосостояния казахстанцев.