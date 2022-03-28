Послание Президента обсудил со столичными полицейскими сенатор Андрей Лукин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин встретился с руководством и личным составом департамента полиции города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи сенатор ознакомился с деятельностью и материально-техническим оснащением городского департамента полиции. Так, депутату продемонстрировали работу фронт-офиса, внедренного в рамках реализации Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Также его проинформировали о криминогенной обстановке в столице и мерах, принимаемых полицией по борьбе с преступностью и обеспечению общественной безопасности.

В свою очередь, Андрей Лукин рассказал о проводимой законодательной работе в Сенате. В частности, он проинформировал сотрудников о принятом Парламентом Законе «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными».

«Ратификация данного Соглашения позволит запрашивать или обмениваться персональными данными о субъекте через уполномоченные органы стран-участников. Вместе с тем, в рамках Соглашения предусматривается возможность принятия документа без легализации или иной формы заверения. Безусловно, данная норма и Соглашение в целом поспособствует эффективному сотрудничеству стран СНГ по обмену информацией в области персональных данных, которые могут быть необходимыми в производстве дел», - сказал он.

Кроме того, сенатор Лукин обсудил со столичными полицейскими основные положения Послания Президента РК. Парламентарий обратил особое внимание на поручение Главы государства учредить Конституционный суд, а также наделить Генерального прокурора и Уполномоченного по правам человека правом обращаться в Конституционный суд.