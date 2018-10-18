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Послание Президента Казахстана. Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразований в стране

18 Октября 2018 16:45
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Послание Президента Казахстана. Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразований в стране

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