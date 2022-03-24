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    Послание Президента Казахстана обсудили в Эфиопии

    24 Марта 2022, 22:10

    АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ – В одном из влиятельных научно-исследовательских институтах Эфиопии – Центре по диалогу, исследованиям и сотрудничеству (CDRC) состоялся семинар, посвященный текущим реформам в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии приняли участие член Попечительского совета CDRC Посол Текеда Алему, Исполнительный директор CDRC доктор Абдета Дрибсса Бейене, заместитель исполнительного директора CDRC Касахун Дендер Мелезе, а также эксперты и аналитики Центра.

    В приветственной речи Посол Казахстана Барлыбай Садыков рассказал об основных направлениях Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе о начавшейся кардинальной трансформации политической системы и социально-экономических реформах, направленных на реализацию концепции «Слышащего государства».

    Посол подчеркнул, что модернизация политической системы Казахстана и переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом основаны на глубокой потребности и запросах казахстанского общества.

    Казахстанский дипломат отметил высокий потенциал для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также схожесть подходов по многим международным вопросам. Эфиопия является важным партнером Казахстана в Африке и наша страна заинтересована в развитии сотрудничества по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

    В ходе мероприятия также выступил Посол Т.Алему, который отметил январские события в Казахстане, давшие толчок началу нового этапа развития республики. Эфиопский эксперт подчеркнул наличие всех условий для успешного строительства нового Казахстана и пожелал успехов руководству и народу нашей страны.

    Кроме того, в рамках семинара Т.Алему было вручено благодарственное письмо заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди за весомый вклад в развитие отношений с Казахстаном, приуроченное к 30-летию независимости Казахстана и 10-летию установления дипломатических отношений между странами.

    В целом, курс Президента К.Токаева, направленный на кардинальные политические изменения в стране, вызвал неподдельный интерес в экспертной среде одной из крупнейших стран Африки. В завершение семинара эксперты дали высокую оценку политике преобразований руководства страны и выразили надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей с нашей страной.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Африка Послание Президента РК-2022
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