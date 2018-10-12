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Послание Президента Казахстана. Качественное и доступное жилье

12 Октября 2018 18:11
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Послание Президента Казахстана. Качественное и доступное жилье

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