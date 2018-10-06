Послание Президента Казахстана. «Дорожная карта бизнеса-2020» будет продлена до 2025 г.
6 Октября 2018 16:55
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