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Послание Президента Казахстана. 2019г. будет объявлен Годом молодежи

19 Октября 2018 16:16
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Послание Президента Казахстана. 2019г. будет объявлен Годом молодежи

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