Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Послание Президента: какие документы в цифровой версии доступны в eGov mobile

    20 Сентября 2021, 16:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в сети Facebook написал о документах, цифровая версия которых доступна в eGov mobile. Соответствующее поручение в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручаю до конца года отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения (30 из 47), обеспечить цифровое подтверждение информации… Удостоверения личности, дипломы, права должны приниматься госорганами в электронном виде», - сказал тогда Президент.

    Пресс-секретарь Главы государства отметил, что на сегодняшний день в мобильном приложении «eGov mobile» доступна цифровая версия следующих документов: удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельства о рождении, о заключении брака, о переименовании имени, фамилии, отчества, о расторжении брака, электронный технический паспорт, результаты ПЦР-тестирования, студенческий билет, диплом об образовании.

    «Цифровые документы формируются в виде электронной версии бумажного оригинала, а также QR кода», - написал Берик Уали.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Цифровой Казахстан Реализация Послания Послание Президента РК-2020
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полный текст выступления Президента РК на Международном форуме волонтеров
    Наши волонтеры должны участвовать в глобальных волонтерских движениях – Президент РК
    Президент поручил разработать Дорожную карту развития волонтерского движения
    Труд волонтеров всегда должен высоко цениться - Президент РК
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски