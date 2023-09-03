Послание Президента: как будет реализовывать поручения Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на заседании Правительства рассказал о мерах по реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.



В частности, для перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов будут разработаны стимулирующие меры для развития глубокой переработки сельхозпродукции путем повышения до 50% нормативов в рамках инвестсубсидирования, а также пересмотра налоговой политики, отметил глава МСХ.

Также, по словам министра, планируется активно привлекать инвестиции, в том числе транснациональных компаний, на развитие глубокой переработки животноводческой и растениеводческой продукции. Приоритетными направлениями станут мясо, молоко и зерно, а также развитие промышленного тепличного хозяйства. В результате доля экспорта переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК будет доведена до 70%.

Напомнил Ербол Карашукеев и о уже действующей программе по финансированию крупных проектов в АПК по опыту Северо-Казахстанской области. На строительство 65 молочно-товарных ферм в этом году выделено 100 млрд тенге, что позволит увеличить объем производства молока на 373 тыс. тонн. В 2024 году на реализацию проекта планируется выделить еще 100 млрд тенге.

По поручению Главы государства с этого года также началась масштабная реализация программы «Ауыл Аманаты» по повышению доходов сельского населения за счет развития сельхозкооперации.

«На льготное микроредитование сельчан выделено 100 млрд тенге. Сформирована законодательная основа, предусмотрено повышенные нормативов до 50% в рамках инвестиционного субсидирования и льготное налогообложение для сельхозкооперативов», - отметил глава МСХ.

Кроме того, в целях обновления машинно-тракторного парка в текущем году по поручению Президента прорабатывается вопрос выделения 20 млрд тенге из средств «Жасыл Даму» на лизинг сельхозтехники отечественного производства. Помимо этого, выделено 20 млрд тенге для финансирования кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения. В целом ежегодный объем льготного лизинга сельхозтехники через АО «Казагрофинанс» составляет более 170 млрд тенге. Данные объемы в будущем планируется увеличить.

Ербол Карашаукеев также сообщил о мерах по сохранению традиционных рынков сбыта и планомерному открытию новых экспортных направлений. Продолжится работа по снятию существующих барьеров для развития экспорта продукции, согласованию ветеринарных и фитосанитарных требований и по дальнейшему расширению номенклатуры экспорта за счет активизации переговорных процессов с потенциальными импортерами и зарубежными партнёрами. Параллельно продолжится работа по включению казахстанских предприятий в зарубежные реестры экспортеров.

Для формирования эффективной системы «образование – наука – производство» будет проведено реформирование системы аграрной науки по опыту развитых стран с усилением роли исследовательских университетов. Предстоит преодолеть оторванность науки от реального производства, отметил министр.

Также планируется правильно настроить трансферт технологий. Отечественные ученые будут адаптировать уже известные и применяемые в мировой практике открытия для повышения урожайности или увеличения привеса животных. Для этого Национальный аграрный научно-образовательный центр будет трансформирован в вертикально интегрированный агротехнологический хаб.

Планируется наладить полноценное научно-практическое сотрудничество с признанными зарубежными центрами агронауки, а также поддержку частных научно-технологических инициатив и адаптацию образовательных программ к потребностям аграрного сектора.

В растениеводстве будет усилена работа по диверсификации посевных площадей за счет увеличения площадей высокорентабельных культур, сокращения водоемких и монокультур.

Кроме того, будет утвержден Комплексный план по развитию селекции и семеноводства на 2024-2028 годы, предусматривающий меры по созданию системы отечественной селекции, адаптированной к изменению климата, информационной системы прослеживаемости семян и посадочного материала.

Кроме того, в целях активного использования стабилизирующей роли Продкорпорации ее деятельность будет ориентирована на снижение волатильности цен не только зерна, но и других видов сельхозпродукции.

Для этого прорабатывается механизм проведения Продкорпорацией товарных интервенций на рынке сельхозпродукции. Также с ее стороны будет оказываться содействие частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельхозпродукции путем внедрения трехстороннего форвардного закупа по фиксированным ценам для переработчиков.