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    Послание Президента: как будет реализовывать поручения Минэкологии

    3 Сентября 2023, 16:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидулла Азидуллин доложил на заседании Правительства об исполнении поручений Главы государства, данных в Послании 1 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Ведомством будет продолжена работа по решению проблем водного хозяйства.

    Среднемноголетние речные ресурсы в Казахстане составляют 102,3 км3/год, из которых 54,5 км3/год – это местный сток, а 47,8 км3/год поступают из Центральноазиатских государств, Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В этой связи будет усилена работа по трансграничному сотрудничеству.

    Во исполнение поручения Президента о реконструкции 15 действующих и строительстве новых 20 водохранилищ, модернизации и оцифровке не менее 3 500 км. каналов, в рамках Национального проекта «Жасыл Казахстан» до 2025 года будет реконструировано 16 и построено 9 новых водохранилищ, отремонтировано и оцифровано 212 оросительных каналов.

    Дальнейшая работа по данным направлениям будет продолжена в рамках Концепции развития системы управления водными ресурсами.

    «В своем Послании Глава государства отметил необходимость внедрения передовых водосберегающих технологий до 150 тыс.га в год. Площадь, где применяются водосберегающие технологии в 2023 году запланировано довести до 300 тыс.га, в 2025 году до 450 тыс. га, к 2030 году до 750 тыс. га. Соответственно потребуется пересмотреть существующие планы программного документа по развитию агропромышленного комплекса.

    В проекте Водного Кодекса планируется усилить нормы по использованию воды в коммунально-бытовом водоснабжении и орошаемом земледелии, посредством включения разделов «О питьевом водоснабжении», «Об ирригации и дренаже» и «О безопасности плотин». При этом, контроль за безопасностью плотин предлагается возложить на орган промышленной безопасности», - подчеркнул вице-министр, добавив, что в части выработки подходов к внедрению новой тарифной политики в водной отрасли необходимо соблюсти баланс между спросом и предложением, сконцентрированный на эффективном использовании воды и снижении избыточного использования за счет научно-технического прогресса.

    На базе ведомственного Казахского научного исследовательского института водного хозяйства предлагается создать Национальную гидрогеологическую службу, в состав которой войдут ведущие отечественные научные организации водной сферы.

    Вице-министр также сообщил, что будет проведена трансформация РГП «Казводхоз» и «Нуринский групповой водопровод» путем их преобразования в АО «Qazsu».

    «В части проведения экологического аудита предприятий раз в 5 лет, необходимо внесение изменений в действующее законодательство. Для обеспечения целей по достижению углеродной нейтральности будет усовершенствована система торговли выбросами парниковых газов с ежегодной ставкой сокращения выбросов СО2 до 2,5 %, планируется сближение данной системы с европейской системой торговли выбросами. Работа в данном направлении имеет высокую важность и будет способствовать достижению целей по декарбонизации», - заключил Галидулла Азидуллин.

    Напомним, Глава государства своим Указом постановил реорганизовать Министерство экологии и природных ресурсов путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минэкологии Вода Послание Президента РК-2023
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