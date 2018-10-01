Послание Президента имеет конкретную социальную направленность - профессор психологии

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ- Нынешнее Послание Президента Н.назарбаева имеет яркую социальную направленность. Так считает председатель Совета матерей АНК Костанайской области, профессор кафедры психологии КГУ им. Байтурсынова Лилия Саркисян, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева имеет яркую, конкретную социальную направленность. На что я обратила внимание - все Послания Президента адресованы каждому казахстанцу и всегда имеют конкретные предложения, направленные на развитие нашей страны, на сохранение единства, согласия, на то, чтобы Казахстан развивался динамично»,- говорит Л. Саркисян.

Послание Президент, как отмечает спикер, начал с очень конкретной фразы. «Он отметил, что главное на современном этапе развития Казахстана - это развитие человека, развитие социального капитала, рост благосостояния каждого человека, улучшение жизни каждого человека. Из уст Президента прозвучала конкретная фраза о том, что оценка эффективности каждого руководителя, каждого государственного служащего будет оцениваться по тому, насколько лучше становится жизнь казахстанцам. Лично я с большим интересом всегда изучала все Послания Президента народу Казахстана. Они меня всегда вдохновляли. Послание этого года отличается подробнейшей детализацией. Это касается работы детских садов, школ, вузов, медицины, безопасности жизни человека. Я считаю, что наш Президент думает о каждом из нас. И каждый гражданин должен ответить взаимностью»,- добавила она.

Ещё один момент, который отмечает Л. Саркисян, прозвучало чрезвычайно важное решение - объявить 2019 год Годом Молодежи.

«Я его полностью поддерживаю. В Послании говорится о том, что для того, чтобы у нас все получилось, нужно развивать институты гражданского общества, нужно активизировать деятельность общественного контроля, общественных Советов, нужно, чтобы мы работали вместе. Нам никто не создаст рай на земле, если население будет пассивно», - заключила она.