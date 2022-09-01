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    Послание Президента: депутаты подъезжают к зданию Мажилиса

    1 Сентября 2022, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты нижней палаты подъезжают к зданию Мажилиса, где Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня Глава государства выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

    Прямая трансляция Послания народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

    Оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы Президента Республики Казахстан в социальных сетях.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Мажилис Видео Токаев Касым-Жомарт
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