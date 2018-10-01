Послание подтвердило важность устойчивого бизнеса для процветания Казахстана - американский эксперт

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Руководитель американского Международного налогового и инвестиционного центра Дэниель Витт прокомментировал Послание Президента РК народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» корреспонденту МИА «Казинформ» по телефону.

«Послание Президента Назарбаева вновь подтвердило важность устойчивого частного бизнеса для обеспечения роста и процветания Казахстана. Послание обеспечивает дальнейшее укрепление Дорожной карты бизнеса-2020 и Плана нации «100 конкретных шагов» в части реформ в экономике и государственном секторе», - сказал Д. Витт.

«После обретения независимости Казахстан стал сильным и процветающим, постоянно совершенствуя свой инвестиционный климат, а главное, решительно поддерживая имущественные права и уменьшая роль государства в экономике», - отметил спикер.

В этой связи Д. Витт призвал с осмотрительностью разрабатывать специальные программы по направлениям «экономики будущего», чтобы не допустить усиления государства в инновационном и сервисном секторах. «Казахстану нужно меньше госаппарата, а не больше», - уверен он.

«Другие инициативы, такие как Международный финансовый центр «Астана», будут содействовать притоку инвестиций. В рамках МФЦА создана специальная экономическая зона, которую следует постепенно расширить на всю страну», - считает собеседник.

Он высказался в поддержку продолжения борьбы с коррупцией и модернизации судебной системы. Заслуживающая доверия и независимая судебная система, на его взгляд, «является краеугольным камнем инвестиционного климата».

«Замечания Президента о неудовлетворенности населения системой образования подтвердили, что Назарбаев университет - это модель будущего», - сказал Д. Витт.

«Как и МФЦА, эта модель должна быть развернута по всей стране», - добавил он.

Д. Витт поддерживает планы Казахстана об увеличении суммарных расходов страны на образование, науку и здравоохранение до 10% от ВВП, однако призвал усилить контроль за выделяемыми денежными средствами.

«В то время как я говорю о необходимости снижения роли государства в экономике Казахстана, тем не менее возникает необходимость в увеличении государственных расходов на социальную сферу: на образование и здравоохранение», - подчеркнул Д. Витт.

«Недостаточно просто выделить деньги на эти вопросы. Реформы должны тщательно контролироваться, хорошо выполняться и оцениваться на основе международных контрольных показателей», - резюмировал эксперт.