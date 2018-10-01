Послание казахстанского Президента важно для всего евразийского пространства - академик КР

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева важно и своевременно не только для граждан Казахстана, но и для всего евразийского пространства, а также братского народа Кыргызстана, считает академик НАН КР, заместитель председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Бектемир Мурзубраимов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Наш собеседник внимательно следит за всеми выступлениями казахстанского Президента и гордится тем, что является ровесником Нурсултана Назарбаева. И, конечно, не мог пропустить Послание «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

«Яркое и впечатляющее Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева посвящено росту благосостояния казахстанцев: повышению доходов и качества жизни. В нем обозначена долгосрочная цель - благополучие и вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира к 2050 году, и выделено 6 важных частей: рост доходов населения, повышение качества жизни, создание комфортной среды проживания, госаппарат, ориентированный на потребности граждан, эффективная внешняя политика, сопричастность каждого казахстанца процессам преобразований в стране», - сказал Бектемир Мурзубраимов.

Академик отметил несколько пунктов, которые считает наиболее важными. В частности, по его мнению, обращают на себя внимание те факты, что за годы суверенитета Казахстан стал первым государством среди стран СНГ и Центральной Азии, которое было выбрано мировым сообществом для проведения международной выставки ЭКСПО-2017; была построена новая столица - Астана, ставшая центром евразийского региона; население страны превысило 18 млн человек, увеличилась продолжительность жизни до 72,5 лет, были привлечены иностранные инвестиции в объеме 300 млрд долларов США. В рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка Казахстан поднялся на 36-ое место среди 190 стран. Особо он выделил, что Президент Казахстана конкретно поручил Правительству повысить минимальную зарплату в 1,5 раза с 1 января 2019 года, и в течение 5 лет довести расходы на образование, науку, здравоохранение до 10% от ВВП.

«Еще более конкретные поручения даны Правительству и акимам о построении не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. Именно массовый спорт способствует укреплению здоровья населения. Это правильно, что здоровье нации должно стать главным приоритетом государства. Заслуживает особого внимания его инициатива об объявлении 2019 года Годом молодежи, направленная на поддержку молодого поколения Казахстана, что открывает для него большие возможности для самореализации, продвижения вперед. Да, действительно, образованные молодые люди - это будущее страны», - добавил также спикер.

«Резюмируя, отмечу его важность и своевременность не только для граждан Казахстана, но и для всего евразийского пространства, а также братского народа Кыргызстана. Я, как заместитель председателя Ассамблеи народа Кыргызстана, присоединяюсь к обращению Ассамблеи народа Казахстана в поддержку Послания Главы государства и о сопричастности казахстанцев к процессам преобразования в стране, которое было озвучено 6 октября 2018 на расширенном заседание совета Ассамблеи народа Казахстана», - подытожил Бектемир Мурзубраимов.