Послание характеризует стабильность и последовательность Казахстана - азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Тезисы Президента РК Нурсултана Назарбаева, озвученные в ежегодном Послании народу страны, являются своего рода индикатором основных трендов в геополитике большого региона, одним из лидеров которого является Казахстан. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала заместитель директора экспертного совета «BakuNetwork» Гюльнара Мамедзаде.

«По лидеру Казахстана сверяют повестку региона. По тем месседжам, которые посылает миру политик такого масштаба, как Нурсултан Назарбаев, определяются те или иные тенденции в регионе Большой Евразии. Тем более, как показали астанинские переговоры по урегулированию сирийского кризиса, Казахстан состоялся и в качестве модератора на международном уровне», - заявила Г. Мамедзаде.

Как отметила эксперт, очередное Послание является в некотором роде идейным и практическим продолжением предыдущих выступлений Президента Казахстана в этом ключе и содержит преемственность заложенных программ как на внешнем, так и внутреннем уровне.

«И, конечно же, Нурсултан Назарбаев отмечает значимость партнерства стран-соседей в регионе Центральная Азия. В столь сложном и насыщенном регионе, как Центральная Азия, вопросы, в частности, безопасности, логистики, экологии, являются основой добрососедских отношений там, где они поддерживаются», - подчеркнула собеседница.

«В целом, как подчеркивают аналитики, текст Послания характеризуют стабильность и последовательность государственной линии Казахстана и его лидера», - заключила Г. Мамедзаде.

Фото: cdn2.trend.az