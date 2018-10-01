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Послание характеризует стабильность и последовательность Казахстана - азербайджанский эксперт

12 Октября 2018 18:39 109
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Послание характеризует стабильность и последовательность Казахстана - азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Тезисы Президента РК Нурсултана Назарбаева, озвученные в ежегодном Послании народу страны, являются своего рода индикатором основных трендов в геополитике большого региона, одним из лидеров которого является Казахстан. Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала заместитель директора экспертного совета «BakuNetwork» Гюльнара Мамедзаде.

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«По лидеру Казахстана сверяют повестку региона. По тем месседжам, которые посылает миру политик такого масштаба, как Нурсултан Назарбаев, определяются те или иные тенденции в регионе Большой Евразии. Тем более, как показали астанинские переговоры по урегулированию сирийского кризиса, Казахстан состоялся и в качестве модератора на международном уровне», - заявила Г. Мамедзаде.  

Как отметила эксперт, очередное Послание является в некотором роде идейным и практическим продолжением предыдущих выступлений Президента Казахстана в этом ключе и содержит преемственность заложенных программ как на внешнем, так и внутреннем уровне.

«И, конечно же, Нурсултан Назарбаев отмечает значимость партнерства стран-соседей в регионе Центральная Азия. В столь сложном и насыщенном регионе, как Центральная Азия, вопросы, в частности, безопасности, логистики, экологии, являются основой добрососедских отношений там, где они поддерживаются», - подчеркнула собеседница.

«В целом, как подчеркивают аналитики, текст Послания характеризуют стабильность и последовательность государственной линии Казахстана и его лидера», - заключила Г. Мамедзаде.

 

Фото: cdn2.trend.az

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Бекбау Тайманов

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