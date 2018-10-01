Послание Главы государства обсудили в Сандыктауском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Сандыктауском районном акимате прошло обсуждение Послания Президента Республики Казахстан «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Актив начался с выступления акима района Асылбека Исмагамбетова, который рассказал о важности Послания Главы государства, о путях и целях реализации государственных программ в стране и районе в целом, поддержке инициатив Президента страны.

Аким Максимовского сельского округа Евгения Васильцова поделилась информацией, какая работа ведется в сельском округе, приведя конкретные примеры реализации государственных программ. Она рассказала о новых открытых и строящихся объектах на территории сел сельского округа, развитии социальной сферы, ведении бизнеса, отметив большую поддержку и помощь Главы государства Н. Назарбаева.

Свое мнение высказал председатель общественного совета Сандыктауского района Валерий Юрин. Он отметил взвешенную политику Лидера нации, призывая всех к содействию и совместной работе по реализации Послания Президента.

О развитии здравоохранения и качестве оказания медицинских услуг рассказал заместитель главного врача центральной районной больницы Александр Коноваленко, также разъяснив действие приложения «DamuMed».

«Будущее любого государства связано с образованием, в современном глобальном мире мы должны быть высокообразованными гражданами страны - конкурентоспособными в современном обществе, и принятие Закона «О статусе педагога» - один из важных шагов на этом пути», - отметила важность повышения качества образования директор Сандыктауской средней школы Еркеш Абдуова.

Об оказании государственных услуг рассказала руководитель отдела аппарата акима района Анна Сэу, отметив важность Послания Главы государства и пути его реализации в контексте оказания государственных услуг в работе госаппарата.

По окончании актива аким района дал поручения всем руководителям районных и ведомственных служб по реализации программ Послания Президента, а также его пропаганде среди жителей района.



