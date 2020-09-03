Послание Главы государства обсудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялось заседание актива, на которым были намечены пути реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий», передаёт корреспондент МИА «Казинформ « со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

В своем выступлении глава региона отметил, что Послание является программным документом, ориентированным на будущее, нацеленным на развитие нового поколения. «Очередное Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева в первую очередь нацелено на пути решения сложных проблемных вопросов, волнующих жителей страны. Пандемия, стремительно распространяющаяся во всем мире, не обошла стороной и нас. В этой связи хочу отметить, что в послании подробно изложены механизмы развития и конкретные действия, которые предстоит сделать в условиях экономического, финансового кризиса. Поэтому Послание Главы государства должно стать главенствующим для слаженной работы местных исполнительных органов», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Кроме того, аким остановился на задачах, вытекающих из приоритетных направлений Послания, касающихся Атырауской области.

«За семь месяцев текущего года объем промышленной продукции в регионе составил 2,9 триллиона тенге, в горнодобывающей промышленности-2,6 трлн тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства за этот период составил 31 млрд. тенге. На развитие транспортной инфраструктуры в 2020 году за счет республиканского и местного бюджетов предусмотрено 41,5 млрд.тенге. Будет охвачено 37 населенных пунктов, где планируется отремонтировать 223 километров дорог местного значения», - уточнил аким области.

Руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по Атырауской области Салауат Муксимов остановился на направлениях послания в сфере государственного управления, государственной службы.

«По словам Главы государства, если мы действительно хотим улучшить благосостояние граждан, то мы должны активно вовлечь их самих в решение жизненно важных вопросов. Новая модель государственного управления направлена на удовлетворение справедливых потребностей казахстанцев. И основные изменения начинаются с регионов. Срок полномочий 22 акимов 69 сельских округов нашей области заканчивается в следующем году. Поэтому тема выборов акимов села для нас очень актуальна», - сказал Салауат Муксимов.

Кроме концептуальных вопросов, таких как новая модель управления, модернизация государственного менеджмента, он затронул и пути реализации дорожной карты государственного служащего, обозначенной в Послании.

По итогам совещания, Махамбет Досмухамбетов дал поручения заместителям акима, акимам города Атырау и районов по реализации задач, обозначенных в Послании Президента. «Перед нами стоят масштабные и сложные задачи. Для успешной их реализации необходим новый подход, новое мышление, общенациональная солидарность и взаимная поддержка. С такими качествами, как отметил Глава государства, мы сможем преодолеть любые трудности и достичь высоких результатов. Поэтому призываю депутатов, государственных служащих, всех граждан Атырауской области объединиться вокруг общих интересов, основных ценностей»,- сказал глава региона Махамбет Досмухамбетов.В заседании актива приняли участие заместители акима региона, депутаты областного маслихата, представители Общественного совета, руководители правоохранительных органов, департаментов, управлений, предприятий, акимы районов и городов, представители СМИ.