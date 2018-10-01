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Послание Главы государства обсудили в Атырау

11 Октября 2018 09:45 123
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Послание Главы государства обсудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ  - Послание Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» обсудили на собрании актива Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Открывая работу актива, аким области Нурлан Ногаев подчеркнул, что  Послание Главы государства нацелено на дальнейшее повышение уровня жизни населения. Предметом обсуждения участников актива стали вопросы экспортоориентированной индустриализации, развития инновационных и сервисных секторов, использования потенциала агропромышленного комплекса. С учетом социальной ориентированности Послания Президента страны большой пласт работы предстоит в развитии человеческого капитала - в сферах образования, здравоохранения и доступности объектов массового спорта.
Послание Главы государства обсудили в Атырау 

«Глава государства поручил продлить до 2025 года программу «Дорожная карта бизнеса-2020». Это позволит реализовать еще больше проектов, которые станут дополнительным импульсом для развития предпринимательства. С начала реализации данной программы, с 2010 по 2018 годы, 1158 предпринимателей получили государственную поддержку на сумму 81,3 млрд тенге. Это позволило создать более 5,7 тысяч новых рабочих мест», - сообщил Н.Ногаев.

Бизнес-структурами региона было произведено продукции на общую сумму 182,6 млрд тенге. Программы господдержки показывают заинтересованность предпринимателей к созданию новых производств. На сегодняшний день количество субъектов МСБ достигло 57 тысяч. Благоприятные условия для ведения бизнеса созданы и центрами поддержки предпринимателей, открытые во всех районах области.

«Президент отдельно остановился на вопросах, волнующих население. В первую очередь это тарифы в жилищно-коммунальной сфере. В Атырауской области в 2018 году не зарегистрировано повышения тарифов на коммунальные услуги, в том числе и на электричество, водоснабжение. Еще одно из направлений в Послании - вопросы экспортоориентированной индустриализации. В области 44 предприятия выпускают продукцию, ориентированную на экспорт. С начала года ими было произведено товаров на 152,4 млн долларов. Нами ведется работа по усилению активности этих предприятий и увеличению экспортоориентированных товаров и услуг», - сообщил глава региона.        

Одной из важнейших отраслей отечественной экономики является сельское хозяйство. Президентом поставлена задача - увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной сельхозпродукции к 2022 году. Для чего необходимо массово внедрять в практику использования самые современные агротехнологии.

Аким области напомнил присутствовавшим на активе аграриям о необходимости всестороннего развития сельского хозяйства.  На сегодняшний день продолжаются работы по включению в электронную карту 6432 посевных площадей. При этом, более 7 тыс площадей сельскохозяйственного назначения уже включены в электронную карту. 

«В Послании было поручено выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства.  В текущем году по проекту «Бастау бизнес» на обучение предпринимателей на селе предусмотрено 55,9 млн тенге. Планируется, что более 1,3 тысяч человек пройдут обучение при участии палаты предпринимателей «Атамекен», - отметил глава региона.

В планах увеличить финансирование сельского хозяйства. В последующие пять лет инвестиции в агросектор увеличатся до 7,4 млрд тенге. В числе других задач, стоящих перед регионом в свете поручений Президента - необходимость развития нетрадиционных источников энергии, выпуска товаров народного потребления. Также особую роль играют новшества, ожидающие сферу высшего и среднего образования.

«В текущем году на развитие сферы образования было выделено 62,2 млрд тенге. Эти средства напрямую повлияют на повышение качества и доступности образования», - сказал Нурлан Ногаев.

Для решения задачи создания комфортной среды проживания в стране запущена программа «7-20-25», которая призвана повысить доступность жилищной ипотеки для казахстанцев. Глава государства поручил акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета, увеличить в крупных городах строительство арендного жилья. В Атырауской области для решения этого вопроса рассматривается два варианта социальной поддержки при получения жилья - социальная помощь в размере 1 млн тенге и беспроцентная ссуда на 15 лет.   

Также в ходе актива были рассмотрены вопросы территориального развития, предстоящей модернизации работы полицейской службы. В целом, участники актива отметили крайнюю важность поставленных в Послании Президента народу Казахстана задач и выразили готовность внести свой вклад в их воплощение в жизнь.


Послание Главы государства обсудили в Атырау 
Послание Главы государства обсудили в Атырау 
Послание Главы государства обсудили в Атырау 


Послание Главы государства обсудили в Атырау 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

А. Соколов

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