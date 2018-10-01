Послание Главы государства обсудили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Послание Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» обсудили на собрании актива Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая работу актива, аким области Нурлан Ногаев подчеркнул, что Послание Главы государства нацелено на дальнейшее повышение уровня жизни населения. Предметом обсуждения участников актива стали вопросы экспортоориентированной индустриализации, развития инновационных и сервисных секторов, использования потенциала агропромышленного комплекса. С учетом социальной ориентированности Послания Президента страны большой пласт работы предстоит в развитии человеческого капитала - в сферах образования, здравоохранения и доступности объектов массового спорта.



«Глава государства поручил продлить до 2025 года программу «Дорожная карта бизнеса-2020». Это позволит реализовать еще больше проектов, которые станут дополнительным импульсом для развития предпринимательства. С начала реализации данной программы, с 2010 по 2018 годы, 1158 предпринимателей получили государственную поддержку на сумму 81,3 млрд тенге. Это позволило создать более 5,7 тысяч новых рабочих мест», - сообщил Н.Ногаев.

Бизнес-структурами региона было произведено продукции на общую сумму 182,6 млрд тенге. Программы господдержки показывают заинтересованность предпринимателей к созданию новых производств. На сегодняшний день количество субъектов МСБ достигло 57 тысяч. Благоприятные условия для ведения бизнеса созданы и центрами поддержки предпринимателей, открытые во всех районах области.

«Президент отдельно остановился на вопросах, волнующих население. В первую очередь это тарифы в жилищно-коммунальной сфере. В Атырауской области в 2018 году не зарегистрировано повышения тарифов на коммунальные услуги, в том числе и на электричество, водоснабжение. Еще одно из направлений в Послании - вопросы экспортоориентированной индустриализации. В области 44 предприятия выпускают продукцию, ориентированную на экспорт. С начала года ими было произведено товаров на 152,4 млн долларов. Нами ведется работа по усилению активности этих предприятий и увеличению экспортоориентированных товаров и услуг», - сообщил глава региона.

Одной из важнейших отраслей отечественной экономики является сельское хозяйство. Президентом поставлена задача - увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной сельхозпродукции к 2022 году. Для чего необходимо массово внедрять в практику использования самые современные агротехнологии.

Аким области напомнил присутствовавшим на активе аграриям о необходимости всестороннего развития сельского хозяйства. На сегодняшний день продолжаются работы по включению в электронную карту 6432 посевных площадей. При этом, более 7 тыс площадей сельскохозяйственного назначения уже включены в электронную карту.

«В Послании было поручено выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства. В текущем году по проекту «Бастау бизнес» на обучение предпринимателей на селе предусмотрено 55,9 млн тенге. Планируется, что более 1,3 тысяч человек пройдут обучение при участии палаты предпринимателей «Атамекен», - отметил глава региона.

В планах увеличить финансирование сельского хозяйства. В последующие пять лет инвестиции в агросектор увеличатся до 7,4 млрд тенге. В числе других задач, стоящих перед регионом в свете поручений Президента - необходимость развития нетрадиционных источников энергии, выпуска товаров народного потребления. Также особую роль играют новшества, ожидающие сферу высшего и среднего образования.

«В текущем году на развитие сферы образования было выделено 62,2 млрд тенге. Эти средства напрямую повлияют на повышение качества и доступности образования», - сказал Нурлан Ногаев.

Для решения задачи создания комфортной среды проживания в стране запущена программа «7-20-25», которая призвана повысить доступность жилищной ипотеки для казахстанцев. Глава государства поручил акимам проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета, увеличить в крупных городах строительство арендного жилья. В Атырауской области для решения этого вопроса рассматривается два варианта социальной поддержки при получения жилья - социальная помощь в размере 1 млн тенге и беспроцентная ссуда на 15 лет.

Также в ходе актива были рассмотрены вопросы территориального развития, предстоящей модернизации работы полицейской службы. В целом, участники актива отметили крайнюю важность поставленных в Послании Президента народу Казахстана задач и выразили готовность внести свой вклад в их воплощение в жизнь.











