Послание Главы государства дает конкретные ответы на текущие риски и угрозы – Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек прокомментировал Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Об этом передает МИА «Казинформ».

Бауыржан Байбек выделил в Послании три ключевых, на его взгляд, момента.

«Во-первых, Послание Главы государства, озвученное в год 30-летия Независимости нашей страны, не только расставляет приоритеты и задает вектор дальнейшего развития государства и общества, но и подводит главный итог пройденного за эти годы пути. Как сказал Касым-Жомарт Кемелевич в самом начале своего выступления, «благодаря дальновидной политике Первого Президента – Елбасы, Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. В единстве и согласии мы смогли построить новое государство – это наше главное достижение. Мы укрепили дух нации, заложив прочный фундамент для развития. Стали влиятельным членом мирового сообщества. Благодаря стабильности в обществе вышли на путь устойчивого прогресса».

Казахстан сегодня является государством, обладающим необходимым запасом прочности. Это и внутриполитическая стабильность, и миролюбивая внешняя политика, и устойчивая в целом экономика. Подушка безопасности в виде Национального фонда, созданного в свое время Елбасы Нурсултаном Назарбаевым вопреки предложениям оппозиции «раздать деньги», позволяет сегодня не только справляться с экономическими потрясениями, но и выдвигать новые инициативы по дальнейшему развитию страны», - отметил Б. Байбек.

По его словам, во-вторых, Послание озвучено в условиях охватившего весь мир и нашу страну беспрецедентного коронакризиса, ухудшения социально-экономического самочувствия граждан и повсеместного роста протестных настроений.

«На этом фоне мы, к сожалению, наблюдаем и усиление геополитической турбулентности, санкционного противостояния мировых держав. Мы видим, как в Афганистане тысячи беженцев покидают в страхе свои дома, что не может не отражаться на ситуации в Центрально-Азиатском регионе и в нашей стране в целом.

Очень важно, что в этих крайне непростых условиях Послание Главы государства дает конкретные ответы на текущие риски и угрозы, четко расставляя приоритеты.

Президент отметил, что для Казахстана наивысшими приоритетами являются дальнейшее укрепление национального единства, развитие гражданского общества, а также создание новых стимулов для качественного роста экономики.

Это позволит не только успешно преодолеть сегодняшние испытания, но и обеспечить развитие страны в постпандемический период», - уверен он.

«И в-третьих, необходимо подчеркнуть системность и последовательность Главы государства в реализации курса, направленного на дальнейшую политическую модернизацию, развитие гражданского общества, внедрение новых социальных стандартов, поддержку отечественного бизнеса, противодействие коррупции, а также повышение эффективности госаппарата. Ход реализации ежегодных посланий и озвученной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на ХХ Съезде партии «Nur Otan» Предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» показывает, что приоритетное внимание уделяется таким важным вопросам, как качество системы здравоохранения, доступность образования, цифровизация, развитие регионов и многое другое. Особое внимание уделяется адресной, конкретной поддержке простых казахстанцев, повышению их благосостояния.

Отмечу, что согласно анализу более 100 тысяч обращений граждан в общественные приемные нашей партии, а также итогов многочисленных встреч депутатов «Nur Otan» с населением сегодня ТОП-3 актуальных проблем составляют вопросы роста цен, повышения коммунальных тарифов и обеспечения жильем.

В этой связи Пять инициатив Главы государства, направленные на повышение доходов населения и стимулирование потребительского спроса в условиях продолжающейся пандемии, очень своевременны.

Так, повышение уровня минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге, реализация мер стимулирования бизнеса к увеличению зарплат работников, внедрение для малого и среднего бизнеса единого платежа с фонда оплаты труда со снижением налоговой нагрузки с 34 до 25%, ежегодное 20%-ое повышение зарплат для большой категории гражданских служащих, а также дальнейшее упрощение условий получения жилищных займов так или иначе коснутся практически всех граждан нашей страны. По оценкам экспертов, только увеличение размера минимальной заработной платы приведет к росту экономики на 1,5%.

Как правящая партия, «Nur Otan» обеспечит системный общественный контроль реализации Послания и Предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!».

Так, уже с начала года исполнено 11% предвыборных обещаний на республиканском и 12% - на региональном уровнях. В конкретных цифрах это - 7,7 млн. кв. метров жилья, 34 школы на 12,2 тысячи и 68 детских садов на 4,5 тысячи мест, 77 новых предприятий на более 160 тысяч рабочих мест. До конца года будет введено еще 200 различных социальных объектов, в том числе новые школы, больницы и др. Отдельным блоком идёт масштабное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

Как отметил Глава государства, «благодаря единству и созидательному труду казахстанцев мы успешно преодолеваем все трудности и испытания. Наша страна находится на пороге четвертого десятилетия независимости. Уже сейчас очевидно, что это время будет нелегким. Поэтому мы должны быть готовы к любым вызовам и угрозам, непрерывно совершенствоваться и всегда двигаться вперед».

«Nur Otan», как партия реальных дел и ясных целей, работающая на благо людей, обеспечит реализацию всех поставленных Руководством страны задач и своих предвыборных обещаний перед казахстанцами», - резюмировал Бауыржан Байбек.



