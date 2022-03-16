Послание 2022: Казахстан ожидают масштабные преобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 марта произошло событие, которого ждали все казахстанцы – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу с Посланием. Новое Послание несет в себе целый ряд изменений как в политической, так и в других сферах. Об основных из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Для совершенствования механизма соблюдения прав казахстанцев будет создан Конституционный суд.

«Предлагаю создать в нашей стране Конституционный суд. Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также следует предоставить возможность обратиться в Конституционный суд. Уверен, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании.

Помимо этого, Глава государства предложил создать Национальный курултай.

«Все придерживаются решения, которые принимались на таких важных собраниях. Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства, национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать Национальный курултай, который будут масштабным по составу. Новая структура продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне», - выразил мнение Президент.

По словам Президента, курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога.

«Таким образом он станет связующим звеном между властью и народом. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

В составе национального курултая будут представители всех регионов, в состав также войдут некоторые депутаты парламента, члены АНК, гражданского альянса, общественных советов и организаций, известные общественные деятели, работники производств и сельского хозяйства, бизнес-представители и другие граждане.

Реформы Президента коснулись и географическую сферу в региональном разрезе. Теперь в Казахстане появятся новые области со своими областными центрами.

В частности, на территории города Семея будет образована Абайская область.

«Город Семей станет центром новой области. Я знаю, что жители региона давно поднимают данные вопросы. Сейчас в местности существуют много нерешенных проблем. Например, внутренняя инфраструктура региона достаточно изношена», - объяснил свое решение Глава государства.

На территории бывшей Жезказганской области будет образована Улытауская область, центром которой станет Жезказган.

«Город Жезказган снова станет областным центром. Создание самостоятельной области в этом регионе - важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане», - пообещал К. Токаев.

Аналогичные изменения коснутся и Алматинской области.

«Насчитывается много проблем касательно Алматинской агломерации. Учитывая эти и другие моменты, предлагаю разделить Алматинскую область на две части. В этом регионе будут созданы Жетысуская и Алматинская области. Центр Алматинской области должен находиться в Капшагае. Центр Жетысуской области - в Талдыкоргане», - заявил Глава государства.

Кроме того, в рамках нового Послания предложено переименовать Капшагай в Кунаев в честь бывшего первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Ахмедовича Кунаева.

Отдельно Президент подчеркнул необходимость повышения роли и статуса маслихатов. В этих целях будет введена должность председателя маслихата.

Кроме того, К. Токаев поручил внести соответствующие поправки в законодательство, регламентирующие право Президента вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения.

Не обошел стороной Глава государства и сферу СМИ, поручив пересмотреть одноименный закон.

«Убежден, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных СМИ. Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», - отметил Президент.

В целом, подчеркнул Глава государства, необходимо внести изменения в более чем 30 статей Конституции. Президент напомнил, что до конца года необходимо принять еще более 20 законов.