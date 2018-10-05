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Послание 2019: ключевые поручения Главы государства. Качественное и доступное жилье в период с 2019 – 2023 годы

5 Октября 2018 19:44
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Послание 2019: ключевые поручения Главы государства. Качественное и доступное жилье в период с 2019 – 2023 годы

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