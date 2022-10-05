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    Послами казахстанской культуры назвал Президент Марию Мудряк и диджея Иманбека

    5 Октября 2022, 16:32

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области назвал оперную певицу Марию Мудряк и диджея Иманбека послами казахстанской культуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Сила нашей страны заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме. Именно поэтому человекоцентричность стала ключевым измерением нашей государственной политики. Мы должны уделять особое внимание интересам простого человека, формированию нового образа страны, привлекательного в глобальном масштабе. Огромный вклад в продвижение и модернизацию национальной культуры за рубежом вносят представители новой казахстанской «культурной волны» из Павлодарской области. Ценители классического искусства наслаждаются голосом Марии Мудряк, исполняющей арии на лучших оперных сценах Европы. Популярная музыка обладателя «Грэмми» Иманбека Зейкенова находит восторженных почитателей среди молодежи по всему миру. Будучи талантливыми представителями своего поколения, они стали успешными Послами нашей культуры за рубежом», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Павлодарская область Культура
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