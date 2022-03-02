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    Посла Великобритании пригласили в Министерство иностранных дел РК

    2 Марта 2022, 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Относительно заявления в Парламенте Великобритании посол этой страны в Казахстане вызван в Министерство иностранных дел РК. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В парламенте Великобритании один депутат сделал такое заявление. Мы не являемся стороной, непосредственно участвующей в противоречиях между Россией и Украиной. Поэтому данный мотив нам непонятен. Сегодня мы пригласили посла Великобритании в Министерство иностранных дел РК. В этой связи она должна дать нам подробные разъяснения», - сказал Шахрат Нурышев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    В этой связи он отметил, что казахстанская сторона проводит разъяснительную работу со всеми государствами. «Министр иностранных дел Казахстана также выступает на различных международных платформах», - добавил Шахра Нурышев.

    Ранее в СМИ сообщали, что в Великобритании предложили ввести санкции против Казахстана и Азербайджана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Россия Украина Великобритания
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