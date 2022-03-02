+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Посла Великобритании пригласили в Министерство иностранных дел РК

2 Марта 2022 12:42
Поделиться:
Посла Великобритании пригласили в Министерство иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Относительно заявления в Парламенте Великобритании посол этой страны в Казахстане вызван в Министерство иностранных дел РК. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько сотрудников все еще остаются в Посольстве РК в Киеве
Сколько обращений по эвакуации из Украины поступило от казахстанцев Как решается вопрос с возвратом казахстанских дальнобойщиков из Украины Сбербанк уходит с европейского рынка

«В парламенте Великобритании один депутат сделал такое заявление. Мы не являемся стороной, непосредственно участвующей в противоречиях между Россией и Украиной. Поэтому данный мотив нам непонятен. Сегодня мы пригласили посла Великобритании в Министерство иностранных дел РК. В этой связи она должна дать нам подробные разъяснения», - сказал Шахрат Нурышев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

В этой связи он отметил, что казахстанская сторона проводит разъяснительную работу со всеми государствами. «Министр иностранных дел Казахстана также выступает на различных международных платформах», - добавил Шахра Нурышев.

Ранее в СМИ сообщали, что в Великобритании предложили ввести санкции против Казахстана и Азербайджана.


Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Россия   #Украина   #Великобритания  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Сколько сотрудников все еще остаются в Посольстве РК в Киеве
Сколько обращений по эвакуации из Украины поступило от казахстанцев
Как решается вопрос с возвратом казахстанских дальнобойщиков из Украины
Сбербанк уходит с европейского рынка
Популярное
1 Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
2 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
3 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
4 Президент РК принял председателя Нацбанка
5 Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
6 Казахстан назван в числе стран, через которые российские туристы могут вернуться на родину
Читайте также
США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
МИД Бельгии обеспокоено ситуацией со своими гражданами в Украине
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Президент РК принял председателя Нацбанка
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Казахстан назван в числе стран, через которые российские туристы могут вернуться на родину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив