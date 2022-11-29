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    Посла Швеции в Казахстане наградили орденом «Достык» II степени

    29 Ноября 2022, 21:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко принял посла Королевства Швеция в Казахстане Матса Фойера по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Р. Василенко поблагодарил шведского дипломата за активные усилия по дальнейшему углублению казахстанско-шведских отношений за время работы в Астане и, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева и в соответствии с его Указом, вручил послу высокую награду – орден «Достык» II степени.

    Был отмечен весомый вклад М. Фойера в дело расширения и укрепления политического, торгово-экономического сотрудничества между Астаной и Стокгольмом и сближения народов двух государств. Посол также приложил серьезные усилия для налаживания обмена опытом и знаниями между экспертными сообществами Казахстана и Швеции в сфере экологии.

    М. Фойер выразил искреннюю признательность Президенту РК за высокую оценку его труда, подчеркнув, что навсегда сохранит самые теплые воспоминания о гостеприимстве и дружелюбии казахстанцев на протяжении всех пяти лет, проведенных им в нашей стране.

    По мнению шведского посла, важность дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими странами в области устойчивого и экологически ответственного экономического роста лишь возрастает в современном мире, подвердженном глобальному потеплению.


    Фото: пресс-служба МИД РК
    Внешняя политика Казахстана МИД РК
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