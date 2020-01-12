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    Посла Британии в Иране задержали на акции протеста

    12 Января 2020, 10:51

    ТЕГЕРАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ – Иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В Тегеране перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира и у здания Технологического университета им. Шарифа в субботу собралось несколько сотен демонстрантов, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737, передает ВВС.

    «Иранский режим задержал британского посла в Иране. Это нарушает Венскую конвенцию, режим печально известен случаями ее нарушений. Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией... и уважать права всех дипломатов», - написала в субботу на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.

    Напомним, 8 января украинский самолет со 180 пассажирами упал у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был сбит по ошибке иранской ракетой ПВО.

    Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета.

    Автор:

    США Иран Катастрофа украинского Боинга
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