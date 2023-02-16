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    Пошлину на ввоз мобильных телефонов вводят в Азербайджане

    16 Февраля 2023, 13:48

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – При ввозе на территорию Азербайджана мобильные телефоны теперь будут облагаться таможенной пошлиной. Соответствующее уведомление опубликовал Государственный таможенный комитет (ГТК) и Министерство цифрового развития и транспорта АР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, владельцам придется уплатить пошлину в размере 36% от стоимости гаджета и задекларировать товар на таможне.

    Таможенная пошлина подлежит уплате, если стоимость ввезенного телефона превышает $800, а полученного путем онлайн-заказа – более $300. Пошлина будет взиматься с суммы превышающей вышеуказанные стоимости. Если гражданин привез телефон стоимостью $1000, то пошлина будет удерживаться с $200.

    В ГТК отметили, что мобильные устройства и другое оборудование беспроводной связи, ввозимые в АР, независимо от их стоимости, должны быть задекларированы.

    Согласно постановлению Кабинета министров №305 от 14 октября 2013 года, ввозимые из-за рубежа мобильные телефоны подлежат декларированию в таможенном органе. В противном случае IMEI коды устройств не будут регистрироваться, что, соответственно, приведет к отключению телефона от сети.

    По словам некоторых участников рынка, решение о введении обязательной пошлины ожидаемо приведет к росту цен на рынке мобильных телефонов. Рост будет особенно наблюдаться в магазинах, которые ввозили смартфоны в страну не декларируя и продавали их по низкой цене. Стоимость же в официальных дистрибуторах останется фиксированной.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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