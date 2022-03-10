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    Посевы риса и масличных культур снижают на юге Казахстана

    10 Марта 2022, 09:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров спрогнозировал снижение площадей для посевов риса и масличных культур на юге страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Напомню, что имеется поручение Правительства о снижении площадей водоемких культур, таких как хлопок и рис. При этом, акиматом Туркестанской области указывается рост площадей под хлопок на 5 тыс. га. Этому способствовала высокая закупочная цена этого года (350 тыс. тенге за тонну), которая была на 220 тыс. тенге больше, чем в 2020 году», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

    По рису же, отметил спикер, будет уменьшение площади на 6,5 тыс. га, засеяно будет 89 тыс. га.

    «Акиматам Кызылординской и Туркестанской областей необходимо провести соответствующую работу в предстоящий период с учетом прогноза Минэкологии по обеспеченности южных регионов водными ресурсами», - подчеркнул вице-министр.

    «По масличным культурам прогнозируется снижение площадей на 61,7 тыс. га, вместе с тем это такие культуры как лен, сафлор и горчица, площади же подсолнечника увеличены. Уменьшаются и плановые показатели такой социально-важной культуры, как сахарная свекла», - заключил А. Сапаров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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