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    Посевы картофеля выросли на 2,4 тыс. га в Казахстане

    7 Июня 2022, 10:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 23 млн га составила общая посевная площадь в 2022 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общая посевная площадь составила 23,1 млн га, что на 105 тыс. га больше показателя 2021 года. В соответствии с проводимой диверсификацией посевных площадей и работой по отходу от монокультур, площади зерновых сокращены на 285,5 тыс. га», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    Как отметил министр, наблюдается рост приоритетных культур, таких как масличные - на 24,9 тыс. га, картофеля - на 2,4 тыс. га, овощей - на 1,7 тыс. га и кормовых культур - на 448,1 тыс. га.

    По его словам, яровые культуры посеяли на площади 19,8 млн га, или 100,2% от намеченного плана, картофель - на 189,6 тыс. га, овоще-бахчевые - на 269,2 тыс. га, многолетние травы - на 429,6 тыс. га.

    «Завершен посев масличных культур на площади 3,1 млн га, сахарной свеклы – 12,3 тыс. га, хлопчатника – 121,1 тыс. га», - добавил Е. Карашукеев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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