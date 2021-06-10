Посевы каких социально-значимых сельхозкультур увеличены в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличили посевные площади гречихи, картофеля и сахарной свеклы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поставленной задачей по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами проведена точечная работа по расширению площадей таких социально-значимых культур, как гречиха, картофель, сахарная свекла. Так, по итогам посевной кампании, площадь гречихи увеличена на 39 тыс. га, картофеля на 5,8 тыс. га, площадь сахарной свеклы на 1 тыс. га больше уровня прошлого года», - сказал Сапархан Омаров.

По словам министра, увеличение производства указанных культур будет способствовать насыщению внутреннего рынка социально-значимой сельхозпродукцией и увеличению загрузки отечественных перерабатывающих предприятий.

«При этом отмечаем низкую работу акиматов Карагандинской, Западно-Казахстанской и Алматинской областей по гречихе, а также Кызылординской и Восточно-Казахстанской по картофелю», - добавил Сапархан Омаров.

Ранее глава МСХ сообщил, что весенний сев полностью завершен.

«По оперативным данным акиматов, сельскохозяйственные культуры размещены на площади 22,7 млн га, что больше уровня 2020 года на 78 тысяч га. По состоянию на 3 июня текущего года весенний сев полностью завершен, площадь ярового сева составила 19 млн га, в том числе зерновых - 15,2 млн га», - уточнил Сапархан Омаров.