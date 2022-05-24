Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Посевные работы завершены в Жамбылской области

    24 Мая 2022, 10:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В южных регионах завершаются посевные работы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вегетационный период в прошлом году был непростым, и в этом году по отдельным регионам также возможно повторение прошлогодних сценариев. Согласно данным акиматов, планируемая площадь посевов в текущем году на орошаемых землях составляет 1,5 млн га, что на 39 тыс. га, или 2,6%, меньше уровня прошлого года», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, окончательные площади будут уточнены после окончания посевных работ.

    «В настоящее время посевные работы на орошаемых землях в южных областях завершаются, в Жамбылской области полностью завершены, в других регионах все еще продолжаются», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    КазМунайГаз и Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге