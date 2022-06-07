Посевные работы затянулись из-за дождей в двух регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обильные дожди помешали завершению посевных работ сразу в двух регионах страны. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оперативным данным акиматов областей, по состоянию на 7 июня текущего года сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской областей (86,2%). В данных областях посевные работы затянулись из-за обильных осадков в период посева, их завершение планируется до конца текущей недели», - сообщил Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Он напомнил, что в целях координации всех вопросов, связанных с проведением посевных работ, обеспечением сельхозтоваропроизводителей (СХТП) семенами, агрохимией, техникой, финансированием создан Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены все заинтересованные органы и организации, а также заместители акимов областей.

«Все возникающие вопросы посевной кампании решались в рамках данного штаба», - добавил министр.