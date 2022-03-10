Посевные работы: задержать влагу в почве рекомендует Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров озвучил необходимые для эффективной посевной работы условия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом при подготовке к проведению работ необходимо учитывать погодные явления. Так, одной из важных задач земледелия в республике является проведение мероприятий по накоплению влаги в почве и ее рациональному использованию. По данным РГП «Казгидромет» на большей части территории республики осадки выпали неравномерно», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

По его словам, осадки около и выше нормы прошли на западе, юго-западе, на севере, местами в центре и горных районах востока. Выпавшие осадки на остальной территории - меньше нормы.

«Отсутствие снежного покрова отмечалась на юге, юго-западе, на равнине юго-востока. Учитывая сложившиеся погодные условия, министерством неоднократно указывалось на необходимость проведения агротехнических работ по снегозадержанию. В настоящее время регионами такая работа ведется, снегозадержание в два следа проведено на площади около 3,1 млн. га, что превышает уровень соответствующего периода 2021 года в 2,5 раза», - отметил вице-министр.

«Весной же необходимо повсеместно провести работы по закрытию влаги. Только достаточное накопление влаги в почве, может дать хороший урожай», - добавил А. Сапаров.